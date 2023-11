CallipoMuchLove “Ricordi d’estate”, arriva la nuova collezione natalizia

Novembre 16, 2023

Arriva a Roma la collezione #CallipoMuchLove “Ricordi d’estate”, un innovativo e creativo progetto, firmato Massimo Sirelli, artista dall’animo urban e pop, che riguarda le nuove confezioni regalo de Le Storie di Mare Callipo, perfette da scartare sotto l’albero. L’iniziativa di Callipo oltre ad avere una parte artistica, ne ha anche una sociale, in quanto il confezionamento delle cassette-regalo avviene grazie all’aiuto di sette detenuti.