Luglio 27, 2023

Un appello ai media affinché si parli di cambiamento climatico e non solo di maltempo, non omettendone le cause. E’ quanto si legge in una lettera aperta firmata da 100 scienziati italiani, tra cui il premio Nobel Parisi. Emissioni di gas serra la causa, la soluzione l’eliminazione dell’uso di carbone, petrolio e gas e la decarbonizzazione attraverso le energie rinnovabili, spiegano.