Aprile 28, 2023

Your browser does not support the video tag.

La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sul Def con 221 voti a favore e 115 contrari. Ok anche alla nuova relazione di maggioranza sullo scostamento del pareggio di bilancio, per 3,4 miliardi di euro, con 221 sì e 116 no. Il testo è tornato in Parlamento oggi dopo che ieri, per sei voti, non aveva ottenuto la maggioranza assoluta richiesta. I parlamentari di centrodestra assenti al momento del voto erano 25. Ora si passa al Senato, convocato per il primo pomeriggio.