Luglio 28, 2022

Your browser does not support the video tag.

La Camera, con 412 voti a favore e nessuno contrario, ha approvato la proposta di legge costituzionale d’iniziativa popolare riguardante la modifica all’articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall’insularità. Occorreva la maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea.