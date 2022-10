Ottobre 5, 2022

Your browser does not support the video tag.

La Camera dei deputati è convocata giovedì 13 ottobre alle 10 per la prima seduta della XIX legislatura. All’ordine del giorno figurano: la costituzione dell’Ufficio provvisorio di Presidenza; la costituzione della Giunta delle elezioni provvisoria e la proclamazione di deputati subentranti; l’elezione del Presidente (per scrutinio segreto).