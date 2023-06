Camorra, sgominato clan nel Napoletano

Giugno 5, 2023

Colpo al clan camorristico Ferrara-Cacciapuoti attivo nel comune di Villaricca, nel Napoletano. I Carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli e di Castello di Cisterna e i finanzieri del Gruppo di Giugliano in Campania hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Napoli su richiesta della Dda partenopea, nei confronti di 19 persone (di cui 3 già detenute), gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, violazioni alla normativa sulle armi e sugli stupefacenti e tentato omicidio, tutti aggravati dalle finalità di agevolazione del clan. Sono stati accertati 9 casi di estorsione, in particolare ai danni di imprenditori edili, titolari di palestre e di sale giochi, tenuti a versare somme all’incirca da 1.500 a 5mila euro al mese.