Campania, Pd lavora a coalizione ampia: tra incognita De Luca e ipotesi Fico

11 Aprile 2025

Rimasta congelata per mesi, in attesa del pronunciamento della Consulta sull’ipotesi di terzo mandato per Vincenzo De Luca, la trattativa sulla Campania ora si può aprire. La sentenza c’è stata, il terzo mandato non si può fare e per il Pd è arrivato il momento di aprire una “pagina nuova” come ripetono i dem. La macchina si è messa in movimento. Primo obiettivo è costruire una coalizione ampia. A valle della coalizione, il candidato. Al momento il nome più accreditato resta quello dell’ex presidente della Camera, Roberto Fico. E Vincenzo De Luca? Per sabato ha convocato i capigruppo della sua maggioranza e in quella sede potrebbe chiarire le sue intenzioni.