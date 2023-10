Ottobre 5, 2023

Cominceranno domani alle 11 le prove di evacuazione nei due ospedali, che ricadono nella zona dei Campi Flegrei, di Frattamaggiore e Giugliano in Campania. Le esercitazioni rientrano nel piano per le maxi-emergenze dell’Asl Napoli 2, che prevede anche esercitazioni ad hoc per Ischia e Procida.