Cancro al polmone, Luppi (Msd): “Nel fondo farmaci innovativi togliere limite dei 6 anni”

3 Dicembre 2024

“Nel 2023 abbiamo investito in ricerca e sviluppo 30,5 miliardi di dollari, 105 milioni di euro in Italia sui complessivi 700 dell’intero settore. Siamo decisamente favorevoli alla volontà politica di includere nella Legge di Bilancio e, quindi, nel fondo per i farmaci innovativi, anche l’innovatività condizionata. Ma si può migliorare anche togliendo il limite dei sei anni”. Lo ha detto Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata di Msd Italia, a Roma, in occasione del Convegno sul contributo dell’innovazone per il trattamento del tumore al polmone.