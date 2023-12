Cancro, Cognetti: “Prevenzione attiva strumento innovativo”

Dicembre 15, 2023

“La prevenzione attiva è uno strumento innovativo per identificare in ogni cittadino un aumentato rischio di andare incontro a neoplasie e intervenire prima”. Lo ha detto Francesco Cognetti, presidente di Foce – ConFederazione oncologi cardiologi ed ematologi, a margine del convegno nazionale promosso dal CNEL, Fondazione Aiom e Bioscience Foundation, a Roma, per lanciare un appello sulla sensibilizzazione e riduzione del carico del cancro, attraverso anche l’attivazione della ricerca.