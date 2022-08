Agosto 25, 2022

Se il cane abbaia di notte, turbando il riposo del vicinato, il disturbo va risarcito. Lo ha stabilito la Cassazione confermando la sentenza di appello che aveva già punito i padroni di due cani lasciati ad abbaiare per più notti sul proprio terrazzo. Secondo i giudici, infatti, superata la soglia della normale tollerabilità, il mancato riposo notturno può creare danni alla salute.