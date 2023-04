Aprile 14, 2023

Your browser does not support the video tag.

Saranno tre i film italiani in concorso al prossimo festival del cinema di Cannes che si svolgerà dal 16 al 27 maggio. Si tratta di ‘Il sol dell’avvenire’ di Moretti, ‘La Chimera’ di Rohrwacher e ‘Rapito’ di Bellocchio. I tre titoli italiani sono stati annunciati nella conferenza ufficiale della 76esima edizione a Parigi. La Palma d’Oro manca nel nostro Paese dal 2001, anno della vittoria di Nanni Moretti con “La stanza del figlio”.