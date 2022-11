Novembre 15, 2022

Canone Rai, i sindacati chiedono un incontro urgente con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. La preoccupazione riguarda la riscossione del canone in bolletta dal 2016, fra gli oneri impropri la cui permanenza non sarà più consentita dal 1 gennaio 2023.