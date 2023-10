Ottobre 22, 2023

Cantatore: “Usiamo provocatoriamente il passato per arrivare alle provocazioni del presente e, attraverso un software di intelligenza artificiale, raccogliamo suggestioni e sogni del pubblico, il quale ci fornisce parole chiave per elaborare all’istante immagini su come dovrebbe essere la loro scuola” ha spiegato Lorenzo Cantatore, Prof. Storia della pedagogia Università di Roma Tre e Direttore MuSEd alla manifestazione fieristica Maker Faire Rome.