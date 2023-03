Marzo 28, 2023

Your browser does not support the video tag.

Non migliora la situazione per chi deve ottenere il passaporto. Continuano i disagi, che mettono a rischio le vacanze di Pasqua e forse anche quelle estive. Oltre 100mila i viaggi già annullati per i ritardi burocratici, circa 180 milioni di danni alle agenzie di viaggio per mancate vendite.