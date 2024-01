Capo della Polizia: “Incremento casi antisemitismo, dopo 7 ottobre 200 episodi”

Gennaio 30, 2024

Il conflitto in Mo ha “determinato un incremento degli eventi di antisemitismo e discriminazione”. Lo afferma il capo della Polizia, Vittorio Pisani, ascoltato in Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza. Secondo i dati citati da Pisani, “nel 2022 dal 7 ottobre al 31 dicembre c’erano stati circa 17 eventi segnalati all’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (Oscad) come eventi di discriminazione” mentre dopo l’attacco del 7 ottobre scorso sono divenuti nello stesso arco temporale “200”.