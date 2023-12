Capodanno, botti e fuochi artificio incubo per animali domestici

Dicembre 31, 2023

Con i festeggiamenti di Capodanno si ripropone il problema degli effetti delle esplosioni di petardi e fuochi artificiali sugli animali. Tra i consigli quello di tenerli il più lontano possibile dai luoghi in cui i petardi vengono esplosi, non lasciarli soli o in giardino, tenerli in casa o in un luogo protetto, chiudendo le finestre e le persiane.