Gennaio 22, 2023

Milioni di persone in festa tra la Cina e le comunità asiatiche all’estero per salutare la fine dell’anno della Tigre e l’arrivo dell’anno del Coniglio. Preoccupa però le autorità l’enorme esodo di persone verso le città d’origine che potrebbe portare a un nuovo picco di casi covid.