Ottobre 26, 2022

“Stiamo lavorando alla mobilità del futuro in un prospettiva più sostenibile, orientata alla decarbonizzazione”. Lo ha dichiarato Giuseppe Ricci, Direttore Generale Energy Evolution di Eni, in occasione della presentazione a Firenze dei nuovi veicoli elettrici per il car sharing della flotta Enjoy.