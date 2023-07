Luglio 31, 2023

Al via dal primo agosto l’operazione trasparenza sul costo dei carburanti. I gestori dovranno esporre il prezzo medio sui cartelli. “Per la riforma del sistema dei carburanti serve tempo per trovare le risorse con i ministeri dell’Economa e dell’Ambiente”, dice il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso.