Carcere di Avellino, arrestati tre agenti della Penitenziaria

Dicembre 9, 2022

Your browser does not support the video tag.

Tre agenti della Polizia penitenziaria sono stati arrestati dai Carabinieri del Comando provinciale di Avellino in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Avellino su richiesta della Procura irpina. Hanno permesso l’aggressione di un detenuto nel carcere di Avellino da parte di altri quattro reclusi, permettendo a questi di entrare nella sua cella. L’ordinanza dispone gli arresti domiciliari per i tre agenti, gravemente indiziati dei reati di lesioni personali aggravate e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.