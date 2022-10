Carceri, Nordio: “Sono la mia priorità”

Ottobre 27, 2022

Le carceri “sono la mia priorità”’. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, arrivando alla presentazione del calendario della Polizia penitenziaria, che si svolge all’Università ‘Roma Tre’.

‘’Nel nostro programma c’è il potenziamento delle strutture edilizie e delle risorse umane’’, ha sottolineato aggiungendo: “Va dato atto alla ministra Cartabia e al capo del Dap Renoldi di essere stati efficaci, dedicheremo il massimo sforzo a migliorare ulteriormente la situazione”.

Quando alle criticità da affrontare, il ministro, ricordando il passaggio del discorso del premier Giorgia Meloni alle Camere dedicato “al tasto dolente dei suicidi’’, ha indicato “l’inadeguatezza delle strutture: ne vanno costruite di nuove e vanno migliorate quelle esistenti”, ha spiegato, e “vanno potenziati gli organici della polizia penitenziaria e migliorato il loro trattamento economico, vivono in condizioni difficili’’. Si tratta, ha sottolineato, di “criticità che si trascinano da decenni e che si sono un po’ attenuate’’.