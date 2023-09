Settembre 18, 2023

“E’ estremamente importante la prevenzione, prevenzione non solo oncologica ma anche per le patologie cardiovascolari. Un grazie va a queste donne perché pagaiando, trascinano anche la sensibilità per l’apparato cardiovascolare” ha detto il Prof. Francesco Fedele, Presidente INRC, in occasione del primo appuntamento della seconda edizione del CardioBreast DragonBoat Festival, a Trevignano Romano.