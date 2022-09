Carnovale (Aepi): “Delegati troppi aspetti a Regioni, tornare a centralità ministero Sanità”

Settembre 19, 2022

Your browser does not support the video tag.

“La più importante esigenza che abbiamo è quella di modificare il cordone politica-sanità, che ha dato origine durante la pandemia a un contenzioso Stato-Regione incredibile. Il problema è aver esagerato a delegare ampi aspetti alle Regioni. Bisogna fare un piccolo passo indietro e tornare a quella centralità che il legislatore nel 1978 voleva, quindi ridare fiato alle iniziative e alle caratteristiche del ministero della Sanità”. Lo ha detto il responsabile Sanità di Aepi, Giovanni Carnovale, a margine della giornata conclusiva della festa nazionale della Confederazione a Labro.