Caro biglietti aerei, Garante convoca compagnie

Luglio 4, 2023

Your browser does not support the video tag.

Il Garante per la sorveglianza dei prezzi Benedetto Mineo, su indicazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha convocato per oggi martedì 4 luglio i rappresentanti delle principali compagnie aeree che effettuano voli nelle tratte nazionali interessate dai maggiori rincari. Ad annunciarlo è il Mimit. Gli incontri consentiranno di analizzare le dinamiche dei prezzi dei biglietti e saranno propedeutici all’immediata convocazione di una commissione di allerta rapida sul caro-voli.

L’aumento dei prezzi dei biglietti “non si giustifica nemmeno con l’inflazione tanto più in una stagione turistica che dimostra come l’Italia possa e sappia fare di più e di meglio”, afferma il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso.