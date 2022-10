Ottobre 20, 2022

L’aumento dei prezzi di luce e gas sta mettendo in ginocchio milioni di persone. Ma il caro bollette rischia di lasciare molte famiglie senza elettricità e gas. Gli operatori hanno stretto le maglie e adesso passano subito alle maniere forti: se prima delle crisi adottavano accorgimenti come l’invio di un sollecito e il depotenziamento’ della rete, adesso – denunciano le associazioni – passano subito alla messa in mora, con il successivo, possibile, distacco della fornitura.