Settembre 3, 2022

Oltre 9 milioni di italiani a rischio povertà energetica. E’ quanto emerge da un’elaborazione, realizzata dall’Ufficio studi Cgia. Nell’identikit delle famiglie ‘vulnerabili’ si trovano quelle con un elevato numero di componenti che risiedono in alloggi in cattivo stato di conservazione con il capofamiglia giovane, spesso inoccupato e/o immigrato.