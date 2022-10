Ottobre 12, 2022

In Germania la bolletta di dicembre la pagherà lo Stato. Per sostenere famiglie e imprese nella lotta al caro energia, il governo di Olaf Scholz si prepara infatti a investire oltre 5 miliardi di euro per contrastare le spese sulle utenze di imprese e famiglie nell’ultimo mese del 2022. Si tratta di un provvedimento ‘una tantum’ cui seguirà un sistema più strutturato che prevede sconti dell’80% a carico del governo per le famiglie e del 70% per le imprese.