Gennaio 16, 2023

Dall’inizio del 2023 l’Italia è diventata tra i Paesi più cari dell’Ue dove fare il pieno di carburante, sia diesel che benzina. Il nostro Paese è quarto in classifica per la verde e terza per il gasolio. Peggio di noi solo danimarca, Grecia, Francia e Svezia.