Giugno 19, 2022

Your browser does not support the video tag.

A fronte dell’impennata dei prezzi di benzina e diesel registrata in questo ultimo anno, l’unica soluzione praticabile è quella di introdurre un tetto temporaneo al prezzo alla pompa. Lo propone la Cgia di Mestre, ricordando che ii decreto taglia accise che ha ridotto per legge di 25 centesimi al litro il prezzo alla pompa di benzina e diesel è stato ormai abbondantemente “neutralizzato”.