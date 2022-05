Maggio 19, 2022

Duecento milioni di euro destinati alle aziende sanitarie e ospedaliere per fronteggiare il caro bollette. Tra le misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali, inserite nel decreto legge 50 del 17 maggio 2022, l’articolo 40 prevede, infatti per l’anno 2022 l’incremento del livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario.