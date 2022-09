Settembre 14, 2022

Anche la Tour Eiffel vittima del piano di risparmio energetico adottato dalla città di Parigi: luci spente a partire dalle 23.45 invece che all’1 di notte. Luci spente dalle 22 anche negli uffici pubblici, l’illuminazione stradale non subirà invece limitazioni per questioni di sicurezza. Ridotti i riscaldamenti nel pubblico.