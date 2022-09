Caro energia, bollette macigno per famiglie: il 57% in difficoltà a pagare affitto

Settembre 9, 2022

Il dilemma delle bollette pesa come un macigno sulle famiglie già a corto d’ossigeno in previsione dell’autunno imminente. Il 57% infatti dichiara già oggi la difficoltà di pagare l’affitto e il 26% pensa di sospendere o rinviare il pagamento e se restringiamo il campo a luce e gas un italiano su 3 entro Natale potrebbe non coprire più le spese per le utenze. E’ quanto sottolinea il Rapporto Coop 2022, che parla di nuova austerity degli italiano ed evidenzia come questo dilemma sia “ben lontano dall’essere risolto”.