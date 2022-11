Ottobre 31, 2022

Decollano ad ottobre i prezzi dell’energia in particolar modo per le bollette elettriche. Lo afferma il Codacons sulla base dei dati sull’inflazione di ottobre, forniti dall’Istat. La situazione appare allarmante anche sul fronte degli alimentari, denuncia ancora l’associazione.