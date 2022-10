Ottobre 11, 2022

Negozi e uffici come possono risparmiare energia e ridurre i costi delle bollette? Consigli e raccomandazioni arrivano dall’Enea. i consumi annui di metano di questo segmento del terziario ammontano a circa 4,5 miliardi di metri cubi. In ufficio prediligi le scale, utilizza lampadine a basso consumo, installa sistemi di controllo intelligenti, in inverno abbassa la temperatura, chiudi porte e finestre, utilizza schermi o pellicole solari.