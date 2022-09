Settembre 13, 2022

Caro energia e bollette, senza interventi efficaci nel 2023 spesa media annua di luce e gas per una famiglia ‘tipo’ potrebbe raggiungere quota 5.266 euro con una maggiore spesa su base annua, e anche in presenza di una riduzione dei consumi, di circa 1.889 euro a nucleo. Lo denuncia Assoutenti, che ha realizzato una elaborazione sulla base delle attuali quotazioni dell’energia e del gas.