Giugno 29, 2023

Aiuti a famiglie e imprese, azzeramento degli oneri di sistema, riduzione dell’Iva al 5%. Queste alcune delle misure contro i rincari del settore energetico approvate dal Consiglio dei ministri. Prorogato dal 1° luglio al 30 settembre il bonus sociale rafforzato per gli sconti sulle bollette di luce e gas.