Settembre 1, 2022

Your browser does not support the video tag.

Caro energia, governo al lavoro per reperire i fondi per aiutare imprese e cittadini alle prese con i rincari sulle bollette. Oggi intanto al via il Cdm con l’informativa sul piano per i risparmi energetici del ministro Cingolani. Intanto i comuni lanciano l’allarme: “Interventi subito o servizi pubblici a rischio”.