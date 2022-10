Ottobre 4, 2022

Sul piano da 200 mld di euro contro il caro energia presentato dal governo tedesco “c’è stato un malinteso”, perché è “proporzionato” alla dimensione dell’economia della Germania ed è spalmato su tre anni, 2022, 2023 e 2024. Così il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner, arrivando nella sede del Consiglio a Lussemburgo per l’Ecofin.