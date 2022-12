Caro energia, Meloni: “Porre argine a speculazione, risposta Ue insoddisfacente”

Dicembre 13, 2022

La risposta europea sul caro energia è “insoddisfacente, inattuabile a condizioni date. E’ fondamentale porre un argine alla speculazione”. Lo ha detto Giorgia Meloni alla Camera, sottolineando: “La posta in gioco per l’Europa sull’energia è molto alta, definisce la capacità dell’Europa di proteggere le sue famiglie e le sue imprese, senza lasciar prevalere logiche unilaterali secondo le quali gli Stati con maggior spazio fiscale fanno da sé e quelli con scarsa capacità di spesa possono essere lasciati indietro”.