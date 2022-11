Novembre 10, 2022

Your browser does not support the video tag.

Oggi l’atteso Consiglio dei Ministri che darà l’ok al provvedimento contro il caro energia. E sempre oggi l’incontro tra il premier Meloni e le imprese, dopo quello di ieri con i sindacati ai quali ha ribadito “la priorità è il lavoro”. Meloni ha chiesto collaborazione “senza preconcetti” e nell’interesse generale nel “momento più difficile della storia della Repubblica”.