Agosto 31, 2022

Un’ombra si allunga sui conti delle aziende sanitarie: è quella dei rincari per l’energia, una voce che è “decuplicata” con aumenti di spesa andati “ben oltre le stime”, fatte nei primi mesi dell’anno. A lanciare l’allarme è Giovanni Migliore, presidente della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) che lancia un appello: via dai bilanci delle aziende sanitarie gli extracosti per l’energia.