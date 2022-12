Dicembre 12, 2022

“Per quest’inverno siamo al sicuro, la minaccia della Russia ha fallito”, ha affermato la Presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyden, sottolineando come sia il caso di iniziare ora a prepararci “per il prossimo inverno”. Domani l’incontro europeo sul caro energia.