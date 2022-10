Ottobre 4, 2022

Non si ferma la protesta da parte di imprese, cittadini e commercianti contro il caro energia che sta strangolando le famiglie. “Non riusciamo più ad andare avanti”, uno dei gridi delle manifestazioni che da Torino a Cagliari, passando per Napoli e Bologna, si sono svolte in Italia. A Roma bruciate le bollette davanti alla sede della Cassa Depositi e Prestiti. Nuova protesta prevista per il 13 ottobre.