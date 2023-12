Caro Natale, ecco gli aumenti su addobbi e regali: quanto ci costa

Dicembre 14, 2023

Cala l’inflazione ma non sul Natale. DSecondo quanto rilevato dalle associazioni dei consumatori i prezzi degli addobbi saliranno mediamente del 19% e non saranno risparmiati i regali per bambini e adulti con tecnologia e gastronomia che avranno rincari dal 12 al 15% con picchi per lenticchie e torroni.