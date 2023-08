Agosto 11, 2023

L’inflazione e il caro vacanze spingono il ritorno del pranzo al sacco in spiaggia che consente alle famiglie di risparmiare qualcosa senza rinunciare alla tintarella. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixe’ che fotografa la nuova tendenza al fai da te lungo le coste italiane spinta dal caro prezzi. In testa alle preferenze per l’ora di pranzo in spiaggia c’è, così, l’insalata di riso o pollo, seguita dalla semplice macedonia e dalla caprese.