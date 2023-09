Caro Prezzi, per lo zucchero rincari del 43% in un anno

Settembre 17, 2023

Estate infuocata sul fronte dei prezzi. Lo sostiene l’Unione nazionale consumatori, che ha elaborato i dati Istat dell’inflazione di agosto per stilare le top ten dei rincari. Per la top 30 annua, rileva l’Unc, al primo posto lo zucchero con un aumento del 43,3% su agosto 2022. Al 2° posto l’olio di oliva con un incremento del 37,1%. Medaglia di bronzo per le patate che salgono del 25,9%. Al 4° posto i pomodori con +25,3%, poi il riso e finocchi, carote e cipolle ex aequo con +23,6%. Al settimo posto i voli nazionali che decollano del 22% e che sono la prima voce non alimentare e sulle vacanze. Seguono albicocche e susine (+21,9%), cavoli (+20,5%). Chiudono la top ten le arance (+18,4%).