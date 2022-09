Settembre 13, 2022

Caro, scuola, l’anno 2022-2023 all’insegna dei rincari: per quaderni, diari, astucci e altro si registrano incrementi medi dei listini del +7%. Un aumento che assieme all’acquisto dei libri potrebbe portare la spesa per ogni studente a sfiorare quota 1300 euro. Lo afferma il Codacons, in occasione del ritorno degli studenti sui banchi.