Settembre 9, 2023

I dati Istat sulla vendita al dettaglio confermano la sensazione dei consumatori di spendere di più per comprare meno. E gli acquisti calano del 4,5% su base annua. Le famiglie italiane di conseguenza ricorrono ai discount, in crescita del 10,5%. Intanto il governo cerca soluzioni per calmierare i prezzi con un patto anti inflazione.