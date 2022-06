Giugno 17, 2022

Gli aumenti sul carrello della spesa di maggio 2022 hanno registrato un +6,7%. Il dato è dell’Istat, che segnala come non accadesse dal marzo del 1986. Grande accelerazione per i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona. Quanto peseranno sui cittadini secondo le associazioni dei consumatori.